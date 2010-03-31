Родственников умерших освободят от пошлины на сбережения в Сбербанке

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 4 Декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 237 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложенным проектом закона предусмотрено внести изменения в статью 4 Декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине”. В соответствии с предложенными изменениями, родственники умерших вкладчиков учреждений Сберегательного банка и Государственного страхования СССР (большинство из которых пенсионеры) будут освобождены от уплаты государственной пошлины при оформлении свидетельств о праве на наследство на денежные сбережения и страховые взносы, вложенные их умершими родственниками до 2 января 1992 г. в учреждения Сберегательного банка СССР и Государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины.