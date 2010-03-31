Уровень безработицы в еврозоне вырос в феврале до 10,0%

В феврале 2010 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность возрос в еврозоне до 10,0%, против 9,9% в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в декабре возрос до 9,6% против 9,5% в январе-2010.

В феврале 2010 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (4,0%) и Австрии (5,0%).

Самый высокий уровень безработицы в феврале-2010 наблюдался в Латвии (21,7%) и Испании (19,0%).

По данным Евростата, в общей сложности в феврале не имели работы 15,749 млн. человек в еврозоне и 23,019 млн. – в ЕС-27.

В феврале 2009 года уровень безработицы в еврозоне составлял 8,8%, в ЕС-27 – 8,3%.

К зоне евро с 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.