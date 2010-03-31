Дефицит Пенсионного фонда составил 5,4 млрд. грн.

Общая сумма поступлений в Пенсионный фонд Украины за январь-февраль 2010 года составляла 24 млрд. 115,9 млн. грн., расходная часть бюджета ПФ – 29 млрд. 523,2 млн. грн., дефицит составил 5 млрд. 407,3 млн. грн.

Соответствующие оперативные данные содержаться в аналитической записке Комитета экономических реформ, размещенной на сайте Президента.

Согласно оперативным данным Пенсионного фонда Украины, за февраль 2010 года было получено 8 млрд. 444,9 млн. грн. собственных поступлений. Общая сумма собственных поступлений за января – февраль, с учетом остатка на начало года в 2 млрд. 228,2 млн. грн., составляет 16 млрд. 028,9 млн. грн., что на 1 млрд. 858,9 млн. грн. (или 13,1%) больше от запланированных показателей.

Однако при невысоком уровне фонда оплаты труда в январе - 21 млрд. 105,9 млн. грн., показатели собственных поступлений в фонд в феврале (формируются за счет страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда января) отвечают показателю ФОП в размере не меньше 24 млрд. грн. (по статистическим показателям поступлений в 2008 – 2009 гг.). При этом, высокие показатели собственных поступлений могли быть достигнутые лишь за счет сбора страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование заранее.

Вместе с этим, за январь-февраль из государственного бюджета ПФ получил 8 млрд. 84,1 млн. грн., из фондов социального страхования - 2,9 млн. грн., что на 12,5 млн.грн. (или на 18,8%) меньше запланированного.