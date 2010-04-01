Закон об упрощении ведения бизнеса нужно срочно внедрять

Реформы по упрощению условий для предпринимательства, начатые еще во времена предыдущей власти, однозначно должны быть продолжены и как можно скорее внедрены нынешними исполнительными органами.

Такое мнение высказал координатор проекта «Инвестиционный климат» Международной финансовой корпорации Сергей ОСАВОЛЮК, сообщили УНИАН в корпорации.

«Я считаю, что хорошие, правильные начинания в сфере разрешительной реформы однозначно должны быть продолжены, – сказал он. – К примеру, закон об упрощении условий ведения бизнеса, автором которого является народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, вообще можно считать революционным для Украины».

Эксперт высказал надежду на то, что после полного внедрения этого закона шире будет использоваться и декларативный принцип в разрешительной системе. И здесь многое зависит от Кабинета Министров, который должен утвердить перечень соответствующих видов деятельности и обеспечить практическое использование деклараций разрешительными органами.

Он отметил, что принцип «молчаливого согласия» на территории бывшего СССР, кроме Украины, принят только в Грузии. «Безусловно, это очень полезная для предпринимательства норма, которая позволяет существенно уменьшить уровень злоупотреблений в разрешительной сфере», – считает С.ОСАВОЛЮК.

Большое значение в разрешительной реформе имеет и сокращение количества лицензий, как и введение бессрочных лицензий, что также предусмотрено данным законом.

«Определить список лицензий, которые могут выдаваться без срока действия, успел еще предыдущий Кабмин, причем достаточно качественно, поскольку большинство лицензий определены как бессрочные», – добавил эксперт.

По его словам, не менее важна и другая норма закона – уменьшающая уставный капитал для ООО и облегчающая предпринимателю выход на рынок, что особенно важно для мелких предпринимателей.

«Я также положительно оцениваю идею законопроекта о государственно-частном партнерстве, поскольку ГЧП – это прежде всего инструмент, позволяющий привлекать частные средства к государственным проектам, в том числе и инфраструктурным. В таких инвестициях Украина сегодня очень нуждается», – отметил С.ОСАВОЛЮК.

Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий бизнеса в Украине» был принят в декабре 2009 года.