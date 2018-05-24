Выплата "сверхсоциалки": в оппозиции требовали, во власти - определяются

Выплата "сверхсоциалки": в оппозиции требовали, во власти - определяются

12:46, 01 апреля 2010
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Выплата повышенных зарплат и пенсий с начала года так и не началась. Кабмину поручено определиться со временем. Именно определиться, а от предшествеников "регионалы" требовали…  

Несмотря на масштабные финансовые проблемы, «регионалы» продолжают попытки выполнить свои обещания по поводу повышения социальных стандартов, а самое главное - теперь на их плечи легла тяжелым грузом проблема их выплат. Президент Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову определиться со сроками, когда же правительство начнет действовать - выплачивать украинцам эти самые повышенные зарплаты и пенсии.

Интересно, как премьер будет определяться… При этом он должен разобраться и с выросшим с начала года до почти 38 млрд долл. госдолгом, и с ценой на российский газ, которая добивает находящуюся в кризисной яме Украину, и с МВФ, который, наученный «ответственностью и обязательностью» бывшего Кабмина, не спешит субсидировать Украину, и еще с многим и многим… Во всей этой истории важно одно, как на нас отразятся действия власти. В нынешних условиях ей нужно вспомнить народную мудрость - нельзя сидеть на двух стульях сразу. Другими словами, нельзя заигрывать с народом, заранее зная, что эта «медвежья услуга» вылезет ему боком. В данном случае речь идет о повышении социалки…

С чем боролись, на то и напоролись...

Именно закон о повышении социальных стандартов – пенсий и минимальных зарплат – стал камнем преткновения в переговорах МВФ и Украины в 2009 году. Тогда Фонд отложил выделение очередного транша до послевыборнового времени, делая скидку на популизм, который, видимо, посчитал временным явлением. Подписание закона в то время президентом Виктором Ющенко, по мнению Фонда, свидетельствует о том, что руководство Украины так и не смогло осуществлять контролируемую бюджетную политику, что приведет к росту инфляции и уровня безработицы.

***Верховная Рада 20 октября 2009 года приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Им  устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

По видимому, отведенной  для нас срок не пошел на пользу - переговоры Украины и МВФ на текущей неделе закончились ничем. Они продолжатся в Вашингтоне после того, как 2 апреля миссия Фонда завершит работу в Украине. В Минфине провал объяснили следующим образом - «относительно дефицита государственного бюджета и показателей социальных стандартов стороны не пришли к согласию, поэтому в ближайшее время состоится дополнительная техническая встреча по окончательному уточнению этих и других показателей проекта бюджета Украины на 2010 год».

Но нужно отдать должное – наши заигрывали с Фондом «по-взрослому». Пополнять бюджет они обещали за счет  налогообложения предметов роскоши, увеличения акцизного сбора на коньяки и сигары, престижные марки автомобилей, за счет внесения изменений в нормативы на специальное использование водных ресурсов, недр и других природных ресурсов. Но МВФ не проникся. И не мудрено, просто нужно уметь анализировать…

К примеру, как увязать с повышением соцстандартов реалии дня. В  середине марта В.Янукович заявил, что задолженность по заработной плате достигла 2 млрд. грн. По словам Президента, долг «приближается сегодня к уровню 2002 года».

И тут же следующее заявление: «Мы ставим для себя задачу поднять уровень оплаты труда, понимая, что без этого невозможно наполнять Пенсионный фонд реальным бюджетом». Как можно поднимать зарплату, которая в принципе не выплачивается. Но власть нашла решение - среди конкретных мер Президент назвал поиск возможностей по повышению спроса на внутреннем рынке и реализации инвестиционных программ для восстановления экономики. То есть, мы в поиске…

Официальная статистика выглядит следующим образом - в январе-феврале задолженность по зарплате выросла на 17,9% – до 1,738 млрд. грн. «Лидеры производства» - Донецкая область и Киев (более 100 млн. грн. и 159,136 млн. грн., соответственно). Единственный регион, где задолженность не превысила 10 млн. грн. – Черновецкая область.

*** Для сравнения, по данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.). На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.

А согласно данным аналитической записки Комитета экономических реформ, с начала года дефицит Пенсионного фонда (вместе с Нафтогазом считаются самыми «серыми дырами» украинской экономики) составил 5,4 млрд грн. (общая сумма поступлений – 24,1 млрд грн., расходная часть – 29,5 млрд грн.).

Повышение с двойным дном 

Получается – с чем боролись, на то и напоролись. Популистские игры привели к вполне ожидаемому результату, о чем предупреждали эксперты и международные финансовые институты…  Слухи о грядущей гиперинфляции и обесценивании национальной валюты не перестают множиться… 

По мнению ведущего советника Европейского банка реконструкции и развития Антона Усова, проблемы только нарастают, «объем социальных выплат, который намечен на 2010 год, достаточно большой. Речь идет о сумме, эквивалентной порядка двух миллиардов евро. Это - первое. Второе: объем средств, которые государство должно выплатить бизнесу - в качестве погашения НДС экспортерам. В данный момент эта сумма колеблется между двадцатью и двадцатью пятью миллиардами гривень. Это в пересчете по нынешнему курсу тоже порядка двух миллиардов евро. То есть, мы получаем ситуацию, когда государство должно откуда-то взять более четырех миллиардов евро. Понятно, что этих денег нет в готовом виде». По словам эксперта, с учетом неопределенности МВФ, различных корпоративных обязательств (к примеру, Нафогаза) выход для правительства напрашивается один – включить печатный станок, что повлечет за собой негативные для национальной валюты последствия…

Без привлечений средств правительству не выйти из сложившейся ситуации, кстати, Кабмин с этим соглашется, судя по заявлениям его представителей. Но не один здравомыслящий инвестор не будет вливать деньги в бездонную яму, которую все больше увеличивают социальные программы власти. К примеру, в рамках проекта "Заем на политику реформ" Всемирный банк предложил Кабмину радикальную реформу пенсионного обеспечения с целью снижения нагрузки на бюджет и Пенсионный фонд.

Предложения ВБ касаются снижения максимального размера специальных пенсий и выплат, сокращения на 50% пенсий работающим пенсионерам с высоким уровнем доходов и повышения пенсионного возраста до 60 лет. Самым экзотичным предложением ВБ является введение пенсионного подоходного налога. Сюда же добавляем и социальные выплаты, снижение которых входит в условия ВБ.

В принципе, условия займа такие же, как и у МВФ, и советы схожие. Без непопулярных реформ Украине не выжить. С этим соглашаются и отечественные эксперты. Только власть против. Как заявил Н.Азаров, пенсионный возраст увеличен не будет, а в бюджете на 2010-2011 годы "предусмотрено постепенное повышение социальных стандартов".

Вроде как забота о ближнем, но стоит подумать, чем она закончится... Народный депутат Юрий Полунееев считает, что без проведения структурных реформ во многих отраслях через 2-4 года Украину настигнет дефолт. «Если после всех послевыборных проблем, которые обескровили страну, не займутся серьезно решением структурных проблем, Украина действительно столкнется через 2, 3, 4 года с дефолтом. Этот дефолт придет от необходимости латать срочно финансовые проблемы, связанные с техногенными катастрофами в жилищно-коммунальном хозяйстве, с неразвитостью транспортной инфраструктуры, с необходимостью нести большие финансовые трудности с увеличением количества безработных и пенсионеров в стране», - сказал он. По его мнению, резерва времени для действий не осталось, а средства на реализацию реформ лучше привлекать на внутреннем, а не внешнем рынке.

Легче требовать, чем делать...

И еще один момент. Партия регионов в начале января потребовала от Кабмина Тимошенко немедленно осуществить пересчет пенсий (согласно закону, с 1 января 2010 года).

«В сфере социальной политики Украины снова нарастают угрожающие тенденции, которые сопровождаются невыполнением законов и жестоким обманом миллионов украинских граждан. Это издевательство над Украиной с «Украиной в сердце», - говорилось в заявлении ПР.

«Однако правительство ТИМОШЕНКО проводит свою, так называемую социально-предвыборную, политику, подобную бесплатной раздаче елок, которые через месяц исчезают. Игнорируя нормы закона, несмотря на то, что закон о повышении социальных стандартов действующий, и Конституционный Суд не опроверг конституционности его норм, Кабинет министров принял антинародное постановление, согласно которому выплата пенсий в январе 2010 года опять будет заниженной, и будет осуществляться в размере декабря 2009 года – 573 гривни», - подчеркивалось в заявлении.

Ничего удивительного, что Юлия Владимировна собрала долг по социалке, а где было брать на выплату средства, особенно при наличии кризиса и после опустошения казны президентской кампанией (кстати, выплату ПР требовала начать с 1 января, но бюджет-2010 принят не был, как и сейчас. Президент дал срок на его разработку 30 дней, они заканчиваются через неделю). Но закон есть закон, его нужно выполнять (правда, «помощь» в кошельке вряд ли заметишь). В этом «регионалы» правы. Только немного сменилась форма их протеста против несправедливости. Если раньше они требовали, то теперь занимаются поручениями определиться со временем…

Елена Быстрицкая (УНИАН)

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