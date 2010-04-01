Польша увеличила выдачу виз украинцам на 20%

Консульства Польши в Украине в прошлом году выдали около 440 тысяч виз, что на 20% больше показателей 2008 года.

По данным Министерства иностранных дел Польши, которые есть в распоряжении агентства УНИАН, граждане Украины получили больше половины всех выданных Польшей в 2009 году виз.

Второе место заняли граждане Беларуси (около 150 тысяч виз), а третье – граждане России (120 тысяч).

Польша в прошлом году увеличила выдачу шенгенских виз украинцам до 280 тысяч с 230 тысяч в 2008 году, а национальных - до 160 тысяч со 110 тысяч в 2008 году.

Больше всего виз среди 5 польских консульств в Украине выдало консульство во Львове - свыше 270 тысяч.

В целом в прошлом году польские консульства выдали около 800 тысяч виз, почти 700 тысяч из которых получили граждане Украины, Беларуси и России.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Польша из-за обострения визовых правил в связи со вступлением страны в Шенгенскую зону сократила выдачу виз гражданам Украины на 40% - до 350 тысяч.

Польша ввела визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавала их до 2008 года бесплатно и по либеральным правилам.