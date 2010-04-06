Администраторы НПФ увеличили количество заключенных договоров

Администраторы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2009 г. увеличили количество заключенных пенсионных договоров на 0,2%, по сравнению с 2008 г., - до 62,475 тыс. договоров.

Об этом сказано в сообщении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, пенсионные контракты в прошлом году были заключены с 49,804 тыс. вкладчиками, из которых 2,312 тыс. (4,64%) – юридические лица, на которых приходится 722,7 млн. грн. (95,77% от пенсионных взносов), а 47,492 тыс. (95,36%) – физлица.

В 2009 г. количество НПФ сократилось на 2, и на конец прошлого года их количество составляло 108. Количество администраторов НПФ, которые имеют лицензию на осуществление деятельности, увеличилось на 1 – до 35 в 2009 г.

На конец 2009 г. количество участников НПФ, согласно заключенным контрактам, составляло 497,066 тыс. лиц, в течение квартала оно увеличилось на 14,6 тыс. лиц, или на 3%.

На конец 2009 г. среди участников НПФ большинство составляли лица от 40 до 55 лет – 41,4% (на конец 2008 г. – 42,5%).

На конец прошлого года все вкладчики НПФ уплатили 754,6 млн. грн. пенсионных взносов, что на 29,5% больше по сравнению с показателем на конец 2008 г.

Пенсионные выплаты, по состоянию на 31 декабря 2009 г., составили 82,9 млн. грн., увеличившись в 2009 г. в три раза.

Общий объем активов, сформированных НПФ в 2009 г., составляет 857,9 млн. грн., рост в течение прошлого года – на 40,1%. Госфинуслуг отмечает, что темпы роста активов НПФ замедляются.

В общей структуре инвестиционного портфеля НПФ доля корпоративных облигаций в абсолютном выражении увеличилась с 138,606 млн. грн. до 162,419 млн. грн., в относительном выражении, в консолидированном портфеле, уменьшилась соответственно с 22,6% до 18,93%; 39,98%, или 342,982 млн. грн., размещено на банковских депозитах (в одном или нескольких банках). При этом минимальная ставка по депозитам составляет 6%, а максимальная – 28%. Значительно увеличился объем государственных ценных бумаг в консолидированном портфеле НПФ - с 21,8 млн. грн. в 2008 г. до 141 млн. грн. в 2009 г. (с 3,6% до 16,4%).

За период существования пенсионных фондов общая сумма инвестиционного дохода составила 228 млн. грн., или 30,2% от суммы уплаченных взносов, увеличившись в течение 2009 г. на 141,2 млн. грн., или на 162,7%. Расходы, которые возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 42,7% и в целом за время существования пенсионных фондов составляют 45,1 млн. грн. и остаются в пределах нормативов, установленных законодательством о негосударственном пенсионном обеспечении.