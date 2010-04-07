Азаров: в бюджете предусмотрят средства на предвыборные обещания Януковича

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что в госбюджете-2010 будут предусмотрены средства на все предвыборные социальные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Бюджет будет, и бюджет будет реалистичным. Это спасательный круг для экономики. Во-первых, мы в полном объеме выполним предвыборные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, премьер-министр заверил, что правительство обеспечит реализацию закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября 2009 года приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году ».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная зарплата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.