Польские "заробитчане" переслали на родину 9,6 млрд. долл.

Работающие за границей поляки в прошлом году переслали на родину около 9,6 млрд. дол., что на 11,9% меньше, чем в 2008 году.

Как сообщает польская Rzeczpospolita, перечисленные польскими "заробитчанами" деньги сократили дефицит текущего счета самой большой страны Восточной Европы в два раза – до 1,6% ВВП.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что эти средства также поддержали достаточно высокий уровень потребления в стране, что позволило Польше легче пережить кризисный год.

Аналитики объясняют сокращение перечислений в прошлом году мировым экономическим кризисом, который привел к снижению зарплат и спровоцировал безработицу в других странах Евросоюза, куда традиционно выезжают на заработки поляки.

Немало потерявших работу поляков остались в стране пребывания и получают там помощь по безработице. "Они живут за счет помощи и не могут высылать деньги родственникам", – отмечают эксперты.

Еще часть поляков, которые потеряли работу, вернулись в Польшу.

Издание пишет, что больше всего польских граждан потеряло работу в Великобритании и бурно развивающейся в последние годы Ирландии.

По данным статистики, в прошлом году из самой популярной среди "заробитчан" Великобритании выехало около 300 тыс. польских граждан.

Эксперты прогнозируют рост денежных трансфертов поляков в страну с 2011-2012 года благодаря ожидаемому улучшению экономической конъюнктуры в мире.

По данным газеты, самые большие суммы польские "заробитчане" перечисляли в Польшу в 2007-2008 годах.

По данным Национального банка Польши, дефицит текущего счета Польши в прошлом году составил 7,2 млрд. долл. Прямые иностранные инвестиции в страну составили 11,5 млрд. долл., что почти на 20% меньше показателей 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса CBOS, 3,3 млн. поляков признались, что за последние 10 лет ездили на заработки за границу.

Справка УНИАН. Перечисленные поляками в Польшу 9,6 млрд. долларов составили почти 2,3% прошлогоднего ВВП страны и 9% доходов государственного бюджета.

По данным Главного управления статистики Польши, на начало 2008 года за границей работало около 2,3 млн. поляков, что составляет 14% экономически активного населения страны. Количество "заробитчан" в Польше резко выросла после вступления страны в Евросоюз в 2004 году, способствуя сокращению безработицы с рекордных 20% до менее 9% в конце 2008 года.

В 2002 году за границей Польши работало 0,8 млн. поляков.