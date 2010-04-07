Эксперт: украинцы умирают из-за загрязненного воздуха

В Украине один из самых высоких в мире показателей смертности вследствие загрязненного воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню здоровья, руководитель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ.

“В Украине ежегодно фиксируют свыше 400 смертей (на миллион жителей) от загрязнения воздуха. Этот показатель является одним из высоких в мире, поэтому мы должны акцентировать внимание на этой проблеме и делать все, чтобы предотвратить эти смерти”, – сказал И.ПОКАНЕВИЧ.

По его мнению, не последнюю роль в этом играет влияние урбанизации на здоровье человека.

“До 2030 года шесть из 10 чел. будут проживать в городах, до 2050 – семь из 10. Риски, с которыми сталкиваются жители городов, – это инфекционные и неинфекционные болезни, курение, ожирение, гиподинамия, дорожно-транспортные происшествия, насилие и преступность. Наша страна не является исключением в этих глобальных тенденциях”, – подчеркнул И.ПОКАНЕВИЧ.

Эксперт считает, что в преодолении этих проблем должны быть активными действия не только Министерства здравоохранения, но и правительства, общества в целом.

“Городское планирование должно быть таким, чтобы люди имели условия для активного образа жизни, здорового питания, для адекватных условий проживания, а это, в частности, и контроль качества воздуха как в помещении, так вне его”, – сказал И.ПОКАНЕВИЧ.

Справка УНИАН. Сегодня - Всемирный день здоровья, который отмечается ежегодно с 1950 года в ознаменование создания Всемирной организации здравоохранения.

В этом году Всемирный день здоровья посвящен урбанизации и здоровью. Эта тема была избрана в знак признания влияния, что урбанизация влияет на общее здоровье на глобальном уровне и на здоровье каждого отдельно.

Как отмечают специалисте ВОЗ, урбанизация - проблема для общественного здравоохранения. Практически рост количества населения в ближайшие 30 лет состоится в городских районах. Это создает многочисленные проблемы для здоровья, связанные с водой, окружающей средой, насилием и травмами, неинфекционными болезнями, потреблением табака и алкоголя, нездоровым питанием, физической инертностью, вспышками болезней.

По мнению специалистов ВОЗ, городское планирование может способствовать здоровому поведению и безопасности путем инвестирования в активные виды транспорта, проектирование мест для физической активности и мероприятий по регулированию потребления табака и безопасности пищевых продуктов.

Улучшение жилищных условий в городах с точки зрения жилищного строительства, водоснабжения и санитарии имеет большое значение для уменьшения рисков для здоровья. Строительство «городов для всех», то есть доступных и благоприятных для людей всех возрастных групп, принесет преимущества всем городским жителям.

Для таких действий не обязательно дополнительное финансирование, но необходима целенаправленная политика перераспределения ресурсов на проведение приоритетных мероприятий, что позволяет достичь большей эффективности.

В рамках кампании ВОЗ «1000 городов, 1000 жизней» 7-11 апреля во всем мире будут организованы мероприятия. Глобальными целями этой кампании является: 1000 городов - обеспечить доступ к общественным местам для укрепления здоровья, 1000 жизней - собрать 1000 историй о защитниках здоровья в городах, принимающих активные меры и оказывающие значительное влияние на здоровье в своих городах.

Для участия приглашаются все большие и малые города, а также местные органы управления. Национальным лидерам предлагается принять участие в праздновании Дня здоровья путем содействия проведению мероприятий и участия в них. Граждане могут принимать участие в городских мероприятиях, а также предоставить свои истории о защитниках здоровья в городах.

Городам предлагается открыть часть улиц для людей и закрыть их для движения автотранспорта, предложив жителям города новое общественное пространство для мероприятий по укреплению физического здоровья, встреч с членами семей, друзьями и соседями, посещения кафе и ресторанов, где будет предложена здоровая еда, или посещения местных развлекательных мероприятий.