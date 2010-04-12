Большинство мини-пансионатов Крыма опасны для отдыхающих

Сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС Украины в АРК считают, что основная часть мини-пансионатов Крыма представляют реальную опасность для отдыхающих.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Согласно сообщению, в Крыму ежегодно осуществляется контроль за безопасностью более 600 санаторно-курортных учреждений. В текущем году уже проведены плановые проверки всех объектов курорта - это санатории, пансионаты, базы отдыха по всему побережью полуострова. В результате проверок предложено к выполнению более 20 тыс. противопожарных мероприятий для обеспечения противопожарной защиты здравниц, из которых более 75% на сегодняшний день выполнено.

Вместе с тем, по словам начальника отдела нормативно-технической работы ГУ МЧС Украины в АРК Максима ГРАМОТНОГО, в Крыму имеется более 1500 частных гостиниц и мини-пансионатов, которые никем и никогда не проверялись на соответствие требованиям пожарной безопасности для организации пансионата, отеля или гостиницы.

"К сожалению, на сегодняшний день правовой базой не предусмотрено определение, что такое мини-пансионат. Основные проблемы со зданиями подобного типа начинаются ещё на стадии проектирования. Ведь на экспертизу предоставляется проект чаще всего просто индивидуального жилого дома с жилыми комнатами, так как требования строительных норм и правил, в том числе и по пожарной безопасности, к жилым домам значительно отличаются от требований к общественным зданиям, к которым должны относиться мини-пансионаты и гостиницы”, - сообщил он.

В частности, по словам М.ГРАМОТНОГО, в жилых домах не требуются по два эвакуационных выхода с каждого этажа здания, нет необходимости во внутреннем противопожарном водоснабжении, пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре. “И это лишь малая часть требований. Вот и получается, что по документам стоит возле моря частный дом на одну семью с большим числом благоустроенных жилых комнат, а на самом деле - это мини-отель, который имеет целый штат обслуживающего персонала", - отметил он.

По словам начальника Крымского главка МЧС Александра МАЗИЛИНА, в большинстве таких мини-отелей нет пожарной сигнализации. "Никто не узнает, что и где загорелось, нет системы оповещения при пожаре - никто из находящихся в корпусе не знает, что делать, нет световых указателей путей эвакуации - люди не знают, куда бежать, возникает паника. Никто не хочет, чтобы погибли люди, но никто ничего не делает, чтобы этого не случилось", - заявил он. По словам А.МАЗИЛИНА, в канун курортного сезона руководители здравниц, владельцы частных гостиниц должны заниматься обеспечением безопасности. "Некоторые понимают ситуацию и в срочном порядке находят и средства, и подрядчиков. А некоторые начинают "отбиваться" от нас гарантийными письмами. Они привыкли загонять нас в угол: у меня путевки проданы, и 700 отдыхающих уже едут, вот потом в конце сезона мы все и выполним", - сообщил начальник главка.