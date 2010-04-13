ВР приняла законопроект относительно выплат компенсаций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О социальных услугах” относительно введения порядка установления и выплаты компенсационных выплат физическим лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 366 народных депутатов из 412 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является законодательное введение порядка установления и выплаты компенсационных выплат физическим лицам, предоставляющим социальные услуги, а также установления источником финансирования этих услуг - средства местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов.

Проектом Закона Украины отменяется норма по установлению Кабинетом министров Украины порядка и размеров компенсационных выплат физическим лицам, предоставляющим социальные услуги. Вместо этого вводится новый раздел. Раздел состоит из 12-ти статей, которыми определены: физические лица, имеющие право на предоставление социальных услуг и получение компенсационных выплат; порядок назначения и размеры компенсации; ограничение на выплату компенсации; порядок установления и пересмотр размера компенсации; случаи временной приостановки выплаты компенсации. Также определены сроки и порядок выплаты компенсации; порядок выплаты несвоевременно полученной компенсации; порядок и основания перечисления размера компенсации; источники финансирования выплат компенсации и пр.

Кроме того, планируется изменить источник финансирования услуг физических лиц по предоставлению социальных услуг. Вместо средств местных бюджетов, как это определено постановлением Кабинета министров Украины, предложено, чтобы это были средства местных бюджетов, но которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов. Сохранен размер компенсационных выплат (15, 10 и 7 процентов) в зависимости от категории лиц, которым предоставляются услуги, но вводится норма, согласно которой за счет средств местных бюджетов и других источников финансирования социальных услуг, предусмотренных этим законом, размер компенсации может быть увеличен. Кроме того, в отличие от норм постановления КМУ, физические лица получают компенсационные выплаты на каждое лицо, которому они предоставляют услуги.