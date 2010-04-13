Тигипко: правительство планирует ввести налог на роскошь

Законопроект о введении налога на некоторые предметы роскоши был одобрен сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, в частности, проектом закона предлагается ввести налог, взимаемый при покупке самолетов, вертолетов, яхт, дорогих автомобилей и элитной недвижимости.

Такая мера, отметил С.ТИГИПКО, позволит увеличить доходную часть госбюджета и, как следствие, более сбалансировать бюджет.

«Повышая доходную и уменьшая расходную части бюджета, государство должно защитить наиболее незащищенные слои населения… Принцип социальной справедливости успешно работает во всех развитых странах. Принятие соответствующего закона о налогообложении объектов роскоши будет способствовать не только наполнению бюджета, но и сохранению стабильности в обществе», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля т.г. на рассмотрение Верховной Рады был внесен законопроект №6285 «О налоге на отдельные виды имущества», разработанный

народными депутатами Украины Андреем ПАВЛОВСКИМ и Антониной БОЛЮРОЙ (БЮТ), которым предлагается ввести налог на недвижимость, самолеты, вертолеты, яхты, а также увеличить налог с владельцев автомобилей с большим объемом двигателя.

Законопроект предусматривает взимание налога с общего размера недвижимого имущества, отнесенного к жилому фонду, составляющего более 100 кв. м для юридических лиц и свыше 300 кв. м – для физических лиц.

Ставки налога на вертолеты и самолеты предлагается установить в зависимости от их массы, а ставки налога на яхты и другие плавсредства для досуга – в зависимости от мощности двигателя и габаритов.

Также депутаты предлагают увеличить налог с владельцев новых легковых автомобилей при первой регистрации в Украине с объемом цилиндров двигателя от 3501 куб. см и больше – с 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобилей, бывших в употреблении до 8 лет, – с 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.