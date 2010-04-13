Денисова: власть не выполняет своих обещаний по соцстандартам

Экс-министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что власть не выполняет свои предвыборные обещания по повышению социальных стандартов и призывает профсоюзы занять жесткую позицию в этом вопросе.

Об этом идет речь переданном УНИАН пресс-службой БЮТ комментарии Л.ДЕНИСОВОЙ.

Она выражает свое возмущение по поводу непоследовательной позиции работодателей и профсоюзов, которая вчера прозвучала на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета, во время обсуждения основных экономических и социальных аспектов проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, несмотря на то, что в соответствии с предвыборными обещаниями, сформированными на основе принятого закона о повышении социальных стандартов, пенсии и минимальные зарплаты должны были значительно увеличены, сейчас правительство предлагает увеличить пенсии на 1%, что составляет лишь 5,73 грн.

«При этом профсоюзы молчат и не заявляют протест от имени людей, интересы которых они представляют. Их вялая позиция – позор для всего профсоюзного движения», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

«Не имея окончательно сформированного основного финансового документа страны и получая информацию из подобных мероприятий – мы можем заключить, что социальные стандарты в полном обещанном объеме увеличены не будут, и сейчас речь идет о повышении пенсионного возраста. Кроме того, правительство АЗАРОВА приняло решение, и в 5 раз уменьшило размер помощи инвалидам войны, который предлагался правительством Юлии ТИМОШЕНКО», - заявила Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, нынешняя власть не только не выполнила обещания повысить уровень жизни граждан, но и уменьшила те социальные гарантии, которые были предусмотрены правительством Ю.ТИМОШЕНКО на 2010 год.

«Поэтому я призываю профсоюзы и профсоюзные объединения занять более жесткую позицию в бюджетном вопросе, руководствуясь интересами людей, а не подковерными договоренностями с провластными структурами», - резюмировала Л.ДЕНИСОВА.