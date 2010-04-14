В Днепродзержинске ограничена подача питьевой воды

В левобережной части Днепродзержинска с населением 80 тысяч человек ограничивается подача питьевой воды с 14 по 17 апреля из-за аварийного ремонта коллектора водопровода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского городского совета.

Аварийная ситуация на коллекторе левобережного водопровода (разрушение верхней части коллектора) возникла еще до Пасхальных праздников. В то же время местные власти приняли решение не прекращать подачу воды во время праздников и отсрочить необходимый ремонт.

Согласно информации пресс-службы, заведения образования и здравоохранения левобережного жилищного массива Днепродзержинска будут работать в привычном режиме.