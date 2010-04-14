Правительство планирует повысить размеры трудовых пенсий, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Сегодня рассмотрим вопрос повышения с 1 марта 2010 года размера ранее назначенных трудовых пенсий», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, соответствующее решение будет касаться более 1 миллиона пенсионеров.

В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ключевым заданием остается подготовка проекта государственного бюджета на 2010 год. «Мы тщательно и внимательно сверяем параметры сметы государства, и сейчас, в первую очередь, ищем наилучший баланс между социальной защитой и требованиями развития», - сообщил он.