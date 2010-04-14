Правительство с 1 марта повысило на 1,1% трудовые пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Исходя из размера пенсии, которую человек получает, будет увеличено на коэффициент 1,011, то есть это будет увеличено на 1%. Увеличение небольшое, но это выполнение обязательств, которые существуют по действующему законодательству», - сказал В.НАДРАГА.

В то же время, министр подчеркнул, что после утверждения государственного бюджета на 2010 год в Украине состоится более существенное увеличение социальных выплат. «Более существенное увеличение состоится после принятия государственного бюджета на 2010 год, в соответствии с которым будут включены социальные стандарты и соответствующим образом будет сделан перерасчет пенсий с 1 января текущего года», - объяснил он.

По словам В.НАДРАГИ, бюджет Пенсионного фонда предусматривает возможность увеличения пенсий с 1 марта. «В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 369 млн. грн.», - уточнил министр.