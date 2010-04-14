ВР отклонила законопроект о помощи малообеспеченным семьям

15:25, 14 апреля 2010
Соцполитика
0

"За" - 204 из 410 депутатов

Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (о помощи на уровне прожиточного минимума).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 204 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов и почти в полном составе (1 голос «за» - УНИАН) фракция Блока Литвина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter