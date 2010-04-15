Словацкие визы могут стать бесплатными

В ближайшие дни Украина и Словакия намерены достичь результатов в переговорах об отмене платы для украинцев за национальные словацкие визы и о внесении изменений в соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Словакией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Словацкой республики Мирослав ЛАЙЧАК на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО по итогам переговоров.

М.ЛАЙЧАК отметил, что стороны регулярно проводят переговоры по этим вопросам.

«В ближайшие дни будут уже какие-то результаты», - сказал он.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО отметил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по упрощению процедуры пересечения границы для обычных граждан, а также вопросы об отмене платы на национальную словацкую визу.

«Это будет важным сигналом в контексте двустороннего сотрудничества», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также сообщил, что стороны договорились ускорить внесение изменений в соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Словакией.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов. «Это, в первую очередь, наши двусторонние отношения», - добавил он. В частности, по словам министра, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и сотрудничества в энергетической отрасли.

Сегодня К.ГРИЩЕНКО и М.ЛАЙЧАК подписали протокол о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Украины и Словакии.