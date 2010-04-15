Дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд. грн.

Общий дефицит Пенсионного фонда Украины на сегодня составляет 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день одна из рабочих подгрупп по социальным вопросам разрабатывает пути решения проблемы с дефицитом ПФ.

И.АКИМОВА отметила, что сегодня Украина находится в тяжелом состоянии – на пенсионные выплаты тратится около 18% ВВП, что является достаточно высоким показателем для европейских стран. «А при этом, результаты, которые получаются, намного ниже, чем во многих других странах», - сказала она. И отметила, что уровень страховых взносов в Украине один из самых высоких, что также является давлением на бизнес.

Как считает И.АКИМОВА, один из вариантов сбалансирования ПФ – выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами.

Также И.АКИМОВА сообщила, что условия для перехода на накопительную пенсионную систему возможно будет создать не ранее, чем через два года.