Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9230/7,9245 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732, к 12:00 цены повысились до 0,2732/0,2733. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,9975 (-0,0310).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3530/1,3532, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7090/10,7265, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7360/10,7420.