Герман: власть не пойдет на ухудшение жизни украинцев

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заверяет, что новая власть не пойдет на ухудшение жизни украинского населения ради выполнения условий Международного валютного фонда.

Об этом она заявила во время эфира программы "Шустер Live".

А.ГЕРМАН сказала, что МВФ ставит очень жесткие условия Украине, выполнив которые, она получит новый кредит. "Во время переговоров мы имели очень жесткие условия", - сказала она. А.ГЕРМАН отметила, что МВФ поставил условие вдвое уменьшить дефицит бюджета - с 12% до 6%. "И мы сделаем это, выполняя условия Международного валютного фонда, но мы никогда не пойдем на то, чтобы, выполняя условия МВФ, мы ухудшали жизнь наименее обеспеченных людей", - сказала она. А.ГЕРМАН сказала, что власть будет искать другие компенсаторы и другие рычаги для того, чтобы рядовые граждане не почувствовали тех жестких условий, которые ставит МВФ.

Заместитель главы Администрации Президента отметила, что на переговорах в Вашингтоне была достигнута договоренность, что в ближайшие несколько недель будет открыта новая программа МВФ для Украины, и в Украину поступят кредиты для того, чтобы страна могла восстанавливать экономику.