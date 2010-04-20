Председатель крымского парламента будет перечислять зарплату детской больнице

Председатель Верховной Рады Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ намерен перечислять зарплату на счет отделения онкогематологии республиканской детской клинической больницы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь спикера Алла ГОРЕВА.

"Я решил всю свою заработную плату, которую буду получать в Верховной Раде, перечислять на счет отделения онкогематологии - рака крови. Это наиболее уязвимое отделение больницы, лечение здесь дорогостоящее, многим родителям не под силу", - заявил В.КОНСТАНТИНОВ после посещения медучреждения.

В сообщении не уточняется, какова зарплата председателя парламента автономии.

"Пациентам отделения онкогематологии помощь необходима каждый час, государство обеспечивает их необходимыми препаратами лишь на 70% от потребности", - сказала А.ГОРЕВА, добавив, что поиском средств на покупку остальных медикаментов занимаются родители и спонсоры.

Кроме того, крымский спикер отметил, что больница нуждается в капитальной реконструкции и в дальнейшем оснащении. "Нужно и можно оказать помощь на уровне Верховной Рады АРК, на уровне бюджета. Пока не принят бюджет, я не могу точно назвать сумму, которую сюда необходимо будет вложить, но, думаю, в ближайшем будущем, мы с этими цифрами определимся и поможем детской больнице", - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

А.ГОРЕВА также заявила, что в лечении онкогематологических больных детей эта больница достигла показателей, «которые тождественны показателям европейских клиник». «Долгосрочное выживание достигается у 70% больных», – сказала она.

Сославшись на информацию медиков, пресс-секретарь добавила, что онкогематологическое отделение больницы рассчитано на 35 коек: 30 гематологических и 5 онкологических.

*** До избрания председателем парламента Крыма в марте этого года В.КОНСТАНТИНОВ был президентом корпорации "Укрросбуд". Он - член Партии регионов, основатель крымского строительного гиганта - фирмы "Консоль".

Детская клиническая больница - ведущее лечебное учреждение Крыма, где оказывается специализированная помощь детям от рождения и до 16-летнего возраста, как постоянно проживающим в автономии, так и находящимся на санаторно-курортном лечении в детских здравницах Минздрава.

За год в среднем здесь проходят лечение 13 тысяч пациентов, в том числе около 500 детей из регионов Украины и зарубежья.