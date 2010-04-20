Пенсии в России в 2010 году вырастут на 45%

Пенсии в России в 2010 года вырастут на 45%, заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год, сообщает Газета.Ру.

«Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая в нынешней ситуации пошла на масштабную пенсионную реформу, на существенное повышение пенсий», - сказал Путин.

«По итогам 2010 года, среднегодовой размер пенсии увеличится еще, как минимум, на 45%», - отметил он.