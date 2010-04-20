Сфера туризма в Украине оказалась не готовой к форс-мажору

Ассоциация лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) резюмирует, что сфера туризма в стране в целом оказалась не готовой к минимизации для украинских туристов следствий природной катастрофы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АЛТУ, приходится констатировать отсутствие слаженности в работе как соответствующих органов государственной власти, включая Министерства иностранных дел, транспорта, культуры и туризма, так и в туристической индустрии.

По этому поводу АЛТУ направлено письмо в Кабинет министров Украины с конкретными предложениями относительно мероприятий, направленных на преодоление отмеченных явлений в дальнейшем.

Согласно сообщению, подавляющее большинство украинских туристов с пониманием отнеслись к обстоятельствам, которые возникли в связи с извержение вулкана в Исландии. Они предпочитают переждать неблагоприятную ситуацию и не аннулируют запланированные путешествия. При этом украинские туроператоры готовы обновить все путешествия, однако для этого необходимо дождаться открытия аэропортов.

В то же время, по данным АЛТУ, туристы которые летели на короткий срок, отменяли путешествия. Относительно возможных компенсаций, в АЛТУ пока еще однозначного ответа на этот вопрос нет. «Позиция украинских туроператоров будет зеркальным отображением позиции готельеров и авиакомпаний. Если они достигнут согласия относительно возвращения средств туристам, то туроператоры, конечно, не будут стоять в стороне», - отмечается в сообщении.

В частности, ведущим украинским туроператорам удалось достичь договоренностей с гостиницами в Израиле, Турции и Египте относительно бесплатного продления срока проживания украинских туристов, которые на момент закрытия воздушного пространства Украины отдыхали в этих странах. Вместе с тем, некоторые гостиницы в европейских странах не возвращают украинским туроператорам предварительно оплаченные средства за туристов, которые при имеющихся обстоятельствах не смогли своевременно прибыть в забронированные гостиницы. При этом большинство авиакомпаний дали возможность без штрафных санкций перебронировать авиабилеты или возвращают деньги.

Как отмечают в АЛТУ, проблемой остается то, что у некоторых украинских туристов, которые не смогли своевременно вернуться из Европы, заканчивается срок действия визы. На сегодня только посольства Австрии и Чехии сообщили о бесплатном продлении срока действия виз для наших туристов. Отмеченный вопрос является одним из самых болезненных, ведь впоследствии туристу будет сложно доказать свою непричастность к нарушению визового режима страны временного пребывания.

В целом, по данным АЛТУ, в результате закрытия 17 апреля воздушного пространства Украины десятки тысяч туристов из Украины не смогли попасть на запланированный отдых или своевременно вернуться домой. Как отмечается в сообщении, достаточно много наших соотечественников до сих пор остаются заложниками обстоятельств, поскольку пока еще не возобновлены рейсы в большинство стран Европы. Туроператоры, члены АЛТУ, прилагают все возможные усилия с целью минимизации последствий отмены авиарейсов для туристов из Украины.