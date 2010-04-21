«Укртелеком» предоставит 8 и 9 мая бесплатные услуги

«Укртелеком» предоставит круглосуточно 8 и 9 мая бесплатные услуги междугородной (в пределах области и Украины), международной (в страны СНГ) телефонной и мобильной связи участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним (общим объемом – 10 минут каждому).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как и в предыдущие годы, звонить можно будет с квартирных телефонов по месту регистрации. А также - с почтовых отделений и переговорных пунктов, при личном обращении следует предъявлять соответствующее удостоверение.

«Укртелеком» пригласил операторов телекоммуникаций приобщиться к этой благотворительной акции и обратился с соответствующим предложением к ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.», ЗАО «УМЗ», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Интертелеком», ООО «Восток Телеком», ООО «Велтон Телеком», ООО «Телесистемы Украины» и др.