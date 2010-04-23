Кабмин предлагает ограничить максимальные пенсии

Кабинет министров Украины предлагает ограничить максимальный размер пенсий, выплачиваемых в Украине, двенадцатью прожиточными минимумами (для лиц, утративших трудоспособность) – до 8,3 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департементе информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующая норма заложена в проект госбюджета на 2010 год, работа над которым была практически завершена в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина.

В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

«После незначительных уточнений и дополнений закон о бюджете на 2010 год будет подан в парламент», - заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в бюджете на 2010 год в полном объеме учтены расходы на выполнение закона о повышении соцстандартов: «Более того, суммы, которые граждане недополучали в результате невыполнения предыдущим правительством данного закона, будут им выплачены», - отметил премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, предлагается назначать пенсии по специальным законам (народным депутатам, государственным служащим, научным работникам и тому подобное) только при достижении ими общеустановленного пенсионного возраста. В то же время, те народные депутаты, государственные служащие, прокуроры, судьи, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать пенсию на общих основаниях согласно нормам Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании» и только по окончании трудовой деятельности – в соответствии со специальными законами. «Эти изменения не будут распространяться на пенсионеров, которым уже начислена пенсия», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по словам премьера, вносятся изменения к законодательству, которые не будут позволять субъектам ведения хозяйства занижать отчисления в Пенсионный фонд.