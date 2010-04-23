Госбюджет направит 23 млрд. грн. Пенсионному фонду
16:24, 23 апреля 2010Соцполитика
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Для покрытия дефицита
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА сегодня на брифинге.
По его словам, задержек с выплатой пенсий в этом году не будет.
Как сообщал УНИАН, 15 апреля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что общий дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд. грн.
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