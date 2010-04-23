Госбюджет направит 23 млрд. грн. Пенсионному фонду

В текущем году планируется выделить из Государственного бюджета 23 млрд. грн. на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА сегодня на брифинге.

По его словам, задержек с выплатой пенсий в этом году не будет.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что общий дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд. грн.