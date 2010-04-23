Минтруда сбалансирует бюджет Пенсионного фонда за два года

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявил, что к 2013 году бюджет Пенсионного фонда должен быть бездефицитным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на итоговой коллегии Минтруда.

«В ближайшие два года мы должны поставить перед собой задачу и законодательно, и в практической деятельности выйти на сбалансирование бюджета Пенсионного фонда», - отметил министр.

Кроме того, по словам В.НАДРАГИ, в 2010 г. должен быть введен единый социальный взнос.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что общий дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд. грн.