Украинцы почувствуют улучшение жизни в течение 10 лет

На сегодняшний день в Украине продолжается кризис, и существенного улучшения жизни украинцы могут ожидать в течение 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Ситуация в стране тяжелейшая. Доходы не покрывают пока еще и половины необходимых расходов. И поэтому мы вынуждены сейчас экономить, наводить порядок, предпринимать меры по оживлению экономики", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что говорить о выходе из кризиса можно будет лишь после того, когда объем производства выйдет на уровень 2007 года.

"Кризис, к большому сожалению, процветает… Мы выйдем из кризиса тогда, когда мы восстановим объем производства на уровне 2007 года", - подчеркнул премьер.

В связи с этим Н.АЗАРОВ отметил, что украинско-российские соглашения, подписанные 21 апреля в Харькове, жизненно важные для Украины. "Мы надеемся, что сейчас уже (как следствие снижения цены на газ - УНИАН) заработает и химия, заработает в большей степени металлургия, и так далее потянется цепочка", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что те подходы, которые правительство планирует использовать для оздоровления и развития экономики, позволяют ожидать, что весь народ Украины в ближайшие 10 лет ощутит существенное улучшение уровня жизни.