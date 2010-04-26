Соцпомощь чернобыльцам будет профинансирована в полном объеме

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что государственным бюджетом на 2010 год все программы социальной защиты чернобыльцев будут профинансированы в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время посещения Чернобыльской АЭС по случаю 24-й годовщины аварии на станции.

«Вопрос социальной защиты ликвидаторов, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, развития населенных пунктов, загрязненных территорий, особенно детей, инвалидов – это вопрос совести и чести государства», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что поставил этот вопрос перед правительством, и держит на личном контроле, чтобы программы социальной защиты чернобыльцев были профинансированы из Госбюджета в полном объеме.

«В этом и последующему годах мы выполним свой долг», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, и указал на необходимость проведения индексации чернобыльских социальных выплат в соответствии с уровнем инфляции.