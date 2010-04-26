Стипендии сохранятся на уровне 2009 г.

Кабинет Министров Украины предусматривает сохранение размеров стипендий в текущем году на уровне 2009 года.

Об этом сказано в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

«Установить в 2010 году размеры минимальной ординарной (обычной) академической стипендии для учеников профессионально-технических и студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, учеников и студентов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в размерах, которые действовали в декабре 2009 года», – отмечается в проекте закона.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года во время обсуждения проекта закона о госбюджете-2010 представители правительства заявили о планах увеличить в 2010 году стипендии студентам вузов до 674 грн. против 614 грн. в 2009 году, а для студентов-сирот – до 1286 грн. против 1205 грн. в 2009 году.