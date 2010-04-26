КМУ предлагает возобновить госкредитование жилья для учителей

Кабинет министров предлагает предусмотреть 1 млрд. 040 млн. грн. на обеспечение граждан доступным жильем в этом году, что предусмотрено Государственной целевой социально-экономической программой строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы.

Об этом говорится в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», (№6000 от 23 апреля т.г.), опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, с целью улучшения жилищных условий работников образования и науки правительство предлагает возобновить государственную программу по кредитованию педагогичных и научно-педагогичных работников и отдельных категорий граждан, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме того, планируется предусмотреть 957,5 млн. грн. на строительство и приобретение жилья для военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава (что на 816,3 млн. грн. больше объемов 2009 года).