Дефицит Пенсионного фонда определен на уровне 29,6 млрд. грн.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины на 2010 год определен в размере 29,596 млрд. грн.

Об этом сказано в проекте закона о госбюджете-2010, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту сметы доходов и расходов фонда на 2010 год, доходная часть бюджета Пенсионного фонда с учетом остатка составит 162,686 млрд. грн., расходная – 192,282 млрд. грн.

В частности, остаток средств на начало года составил 2,228 млрд. грн. В доходной части сумма поступлений страховых платежей от физлиц-предпринимателей составила 121,815 млрд. грн., средства госбюджета – 38,175 млрд. грн., средства фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 46,3 млн. грн., фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 421,6 млн. грн.

В расходной части предусматривается за счет средств фонда профинансировать расходы на сумму 156,798 млрд. грн., за счет средств госбюджета на выплату пенсий и помощи, назначенных согласно разным пенсионным программам, – 35,016 млрд. грн., за счет средств фонда соцстрахования на случай безработицы – 46,3 млн. грн., за счет средств фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 421,6 млн. грн.