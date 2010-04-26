Задолженность по зарплате в Украине составляет 1,711 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 16,2% и на 1 апреля 2010 г. составила 1,711 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, в марте задолженность по выплате зарплат сократилась на 1,5%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 апреля 2010 г. составила 291,659 млн. грн. (по сравнению с 1 января 2010 г. выросла на 9,6%, однако снизилась на 3,4%, по сравнению с 1 марта 2010 г.), в Луганской – 172,724 млн. грн. (рост с начала года – 30,4%, рост, по сравнению с мартом – на 13,5%), в Харьковской – 141,487 млн. грн. (рост с начала года на 18,4%, и с марта – на 10,2%). На четвертом месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 138,712 млн. грн. (снижение с начала года – 1,2%, и сокращение по сравнению с февралем – на 12,8%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Тернопольской обл. (на 1 апреля 2010 г. задолженность по области составляет 12168 млн. грн.) и г. Киева.

В одной области задолженность на 1 апреля т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Черновицкой обл. – 8,115 млн. грн. (рост с начала года – 42,2%, по сравнению с мартом – снижение – на 11,2%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.