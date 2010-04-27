Правительство Крыма запретило брать деньги за вход на пляжи

Совет министров Крыма запретил брать плату с отдыхающих за проход на пляжи полуострова общего пользования. Как передает корреспондент УНИАН, решение принято на заседании крымского правительства во вторник.

«Нет закона, который не допускает людей к воде. Пляж должен быть открыт для всех, и открыты должны быть все пляжи. Я думаю, что мы сможем сдвинуть (вопрос) с мертвой точки. Вопрос сложный, мы будем его решать поступательно», - заявил премьер автономии Василий ДЖАРТЫ.

В решении Совмина говорится, что беспрепятственный доступ туристов и жителей Крыма на пляжи является гарантированным государством правом граждан Украины «на удовлетворение нужд путем бесплатного общего водопользования».

Правительство Крыма требует запретить брать плату «за предоставление услуг пляжного сервиса, в том числе по прокату пляжного оборудования», и таким образом обеспечить права отдыхающих «на свободный выбор предоставляемых им услуг».

Крымские власти поручили органам местного самоуправления и райгосадминистрации привести свои решения по «пляжным» вопросам в соответствие с постановлением Совмина и рекомендовали милиции автономии обеспечить защиту прав туристов и жителей Крыма в случае взимания с них платы при входе на пляжи общего пользования.