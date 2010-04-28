Правительство Азарова сократило на 10,5% минимальную зарплату

Министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО заявляет, что государственный бюджет на 2010 год предусматривает сокращение на 10,5% уровня минимальной зарплаты по сравнению с ее фактическим размером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

"Это означает, что вообще не понятно, что будет с оплатой труда 4 млн. работников бюджетной сферы, поскольку в законе о бюджете не определен конкретный размер должностного оклада тарифной ставки работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки - это то, от чего отталкивается потом вся система оплаты труда ", - сказал А. СЕНЧЕНКО.

По его словам, при расчетах бюджета для первого тарифного разряда сохранен и не проиндексирован уровень, определенный в октябре 2008 года - 545 грн. "А это значит, что, по сути, работники бюджетной сферы с 1 по 9 тарифный разряд - как уборщица, так и учитель, врач - будут получать одинаковую зарплату. Это уравниловка, которая делает немотивированной качественную работу", - отмечает министр финансов оппозиционного правительства.

Кроме того, А. СЕНЧЕНКО сообщил, что в бюджете заложены нормы, которые приведут к занижению социальных выплат. В частности, ст.53 предусматривает снижение от 4 до 16% уровня прожиточного минимума. "Это означает, что в такой же пропорции - от 4 до 16% - соответствующим образом будут занижены пенсионные выплаты, выплаты зарплаты и социальной помощи, которые выплачиваются из бюджета", - пояснил он.

Министр финансов оппозиционного правительства добавил, что в бюджете-2010 не предусмотрено увеличение вдвое суммы пособия при рождении ребенка, как это обещал В.ЯНУКОВИЧ во время избирательной кампании. В частности, А. СЕНЧЕНКО уточнил, что в бюджете-2010 остаются цифры, заложенные в январе 2008 года правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме этого, министр финансов оппозиционного правительства обратил внимание на то, что правительство в ст. 45 бюджета оставило за собой право уменьшать уровень помощи, определенной законами Украины. "Если раньше в законе о бюджете не закладывались нормы, касающиеся налогового законодательства и размера социальных выплат, то правительство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА пошло дальше - не только включили эти нормы в Закон, но и оставили это право за правительством. Поэтому бюджет является чрезвычайно несбалансированным документом, потому что задекларированные объемы социальных выплат могут в любое время быть изменены постановлениями правительства", - пояснил он.

А. СЕНЧЕНКО также добавил, что под видом увеличения вдвое размера единовременных выплат ветеранам к 9 мая, по сути, уменьшены размеры выплат ветеранам, предложенные предыдущим правительством.