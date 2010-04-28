Попов: Квартплата останется прежней

Договоренности, которые украинская власть подписала с Россией относительно новой цены на импортированный природный газ, позволит не повышать цены на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабинете министров сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

По его словам, если бы на сегодня цена газа составляла 330 долл. за одну тысячу кубометров, необходимо бы было увеличить сумму, которую платят жители однокомнатной квартиры за жилищно-коммунальные услуги, ориентировочно, на 451 грн., для двухкомнатной квартиры повышение коммунальных выплат составило бы 922 грн., для трехкомнатной – 1 тыс. 213 грн.

«Эти цифры являются очень большими. Большинство населения не могли бы оплачивать эти услуги, поэтому абсолютно объективно хочу заявить, что работа, проведенная Президентом, премьер-министром, правительством относительно снижения цены на жилищно-коммунальные услуги через снижение цены на природный газ, по моему мнению, является самым важным шагом для населения Украины, сделанным за последнее время», - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, ситуация в случае если бы цена на природный газ не снизилась, могла бы быть критической, так как в бюджете на этот год нет возможности выделить 20 млрд. грн., чтобы сбалансировать разницу цены на газ.

В то же время министр отметил, что снижение цен на природный газ не означает, что цены на жилищно-коммунальные услуги также будут снижаться.

«Это означает, что правительство не дает повышаться ценам на жилищно-коммунальные услуги. Оснований для того, чтобы правительство повышало цены на газ, на сегодня нет», - отметил он.

При этом он добавил, что, безусловно, нет гарантий, что через полтора-два года из-за повышения мировых цен на природный газ цена газа, который закупается в РФ, останется прежней.