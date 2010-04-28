Правительство обещает сохранить пенсии

На сегодняшний день правительство не планирует никаких изменений в системе пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня а на брифинге заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА, комментируя информацию о возможности поднятия пенсионного возраста и ограничения пенсий работающим пенсионерам.

«Хочу заверить вас и наших граждан, что сегодня никаких изменений в пенсионном обеспечении не произошло. Если эти изменения будут происходить, то они будут происходить в соответствии с действующим законодательством. Если это будет касаться изменений в законодательство, то, безусловно, это будет идти в начале как законопроект в Верховную Раду, она будет это соответствующим образом отрабатывать и принимать решение. Сегодня министерством труда не наработано никаких предложений в Верховную Раду в части изменений пенсионного обеспечения», - сказал В.НАДРАГА.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день обсуждается вопрос реформирования системы, однако конкретных результатов пока нет.