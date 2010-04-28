Инвалидам ВОВ I группы купят жилье

Правительство Украины выделило 186 млн. грн. на приобретение жилья для инвалидов Великой Отечественной войны I группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА на региональном совещании в Ивано-Франковске 27 апреля.

По его словам, эти средства выделены на приобретение жилье для инвалидов Великой Отечественной войны I группы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Правительство и комитет по подготовке к 65-й годовщине Дня Победы, по поручению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, приняли решение - всех инвалидам войны первой группы, которые стоят на очереди почти 15-20 лет, всех до одного обеспечить жильем, - добавил министр. - За выделенные 186 млн. грн. и за счет средств, которые есть в бюджете Минрегионстроя, будет приобретено жилье».

Он выразил надежду, что этот вопрос будет решен в этом году, и призвал местных руководителей уточнить данные, сколько и в каком регионе существует потребность в таком жилье. «Думаю, что до 10-12 мая решим этот вопрос по всей Украине», - уточнил В.ЯЦУБА.