Фонд Ахметова "Развитие Украины" наградил лучших фтизиатров

Сегодня в Донецке Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" подвел итоги и наградил победителей областного конкурса "Лучший молодой фтизиатр".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, первое место в номинации "Лучший молодой врач-фтизиатр" присуждено Марине КОЗИНЕЦ - врачу тубкабинета центральной городской больницы г. Димитрово. Второе место присуждено Наталье ИСАЕВСКОЙ - врачу городского противотуберкулезного диспансера г. Мариуполя, третье место - Татьяне ТЛУСТОВОЙ, врачу областной клинической туббольницы г. Донецк.

Победители получили денежные премии от Фонда - 5 тыс. грн. за первое место, 3 тыс. грн. и 2 тыс. грн. за второе и третье места соответственно.

В фонде также сообщили, что победителем в номинации "Лучший молодой врач-интерн" стала Любовь АВЕРКИНА - врач областной клинической туббольницы Донецка. Она получила премию от фонда в размере 3 тыс. грн.

В фонде акцентировали, что в Донецкой области отмечается один из самых низких показателей укомплектованности врачами-фтизиатрами. По состоянию на 1 января 2010 года в области работает 229 врачей, что составляет 59,8% от необходимого количества. В Украине процент укомплектованности врачами-фтизиатрами несколько выше и равен 70%.

В связи с этим цели конкурса, проводимого фондом Рината Ахметова "Развитие Украины", поднять мотивацию молодых специалистов и врачей интернов к работе во фтизиатрической службе, а также сделать престижной и актуальной профессию врача - фтизиатра.

Справка УНИАН. Конкурс "Лучший молодой фтизиатр" инициирован Фондом Рината Ахметова "Развитие Украины" совместно с Главным управлением здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в рамках "Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг." и проводится ежегодно. В 2008 году был награжден "Лучший по профессии" среди фтизиатров, лаборантов и медицинских сестёр; в 2009 году определен "Лучший противотуберкулёзный диспансер"; в 2010 году - "Лучший молодой фтизиатр".

***Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат АХМЕТОВ.