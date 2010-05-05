Минтруда рассчитает размер почасовой оплаты труда

Министерство труда и социальной политики Украины в течение одной-двух недель планирует высчитать размер почасовой оплаты труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

По его словам, почасовая оплата труда должна решить проблему для тех людей, которые заняты неполный рабочий день. «За основу берется минимальная заработная плата почасовой оплаты труда, которая базируется на минимальной заработной плате ежемесячной. Только это распределяется в зависимости от часов, которые отработал человек», - сказал В.НАДРАГА.

Он отметил, что после принятия Кабинетом министров постановления «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере» Минтруда будет рассчитывать размер почасовой зарплаты на 2010 год. В частности, размер будет рассчитан для государственного сектора, и это станет базой для предприятий других форм собственности.

В.НАДРАГА не назвал точной даты, когда Минтруда планирует рассчитать размер почасовой оплаты труда, но отметил, что в министерстве надеются это сделать на протяжении двух недель, отработав ситуацию с профсоюзами.

По словам министра, если профсоюзы помогут, это будет сделано быстро.