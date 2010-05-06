Тимошенко: оппозиционное правительство обратится в КС

Оппозиционное правительство инициирует обращение в Конституционный суд Украины о неконституционности ряда норм закона «О Государственном бюджете на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на заседании оппозиционного правительства лидер демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в течение недели должно быть подготовлено представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционными ряда положений данного закона.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, в частности, не выполняются нормы закона о социальных стандартах, «за которые так громко выступал Виктор ЯНУКОВИЧ».

Она отметила, что в бюджете есть ряд норм, которые нарушают «конституционные права людей» на предоставление социальной помощи, социальных льгот, права инвалидов, многодетных семей, чернобыльцев.

Также на заседании оппозиционного правительства принято решение о том, чтобы в течение полутора недели были подготовлены изменения и дополнения в действующий бюджет.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что речь идет об изменениях, «которые в полном объеме учтут закон о социальных стандартах, принятый во время президентской избирательной кампании, который стал, к сожалению, большим обманом для людей».

Она подчеркнула, что в изменениях к бюджету должно быть, в частности, предусмотрено уменьшение минимум в два раза расходов на содержание администрации Президента, правительства Украины, Верховной Рады Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила то, что министры оппозиционного правительства должны в течение трех недель внести на рассмотрение ВР законопроекты, предусматривающие выполнение обязательств, «которые брались перед народом Украины во время избирательной кампании как действующим Президентом Украины, так и нашей командой, с учетом программ других кандидатов в президенты».

«Наша оппозиционная команда готова работать конструктивно на страну. Мы хотим предложить для страны другой путь развития нашего государства, а не путь отсутствия реформ, стагнации и обмана, который предлагается сегодня бюджетом В.ЯНУКОВИЧА на 2010 год», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.