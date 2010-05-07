20 мая в 10.00 в Киевском городском доме учителя (г. Киев, ул. Владимирская, 57) начнется Национальный форум «Добро начинается с тебя».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», форум является завершающей частью Третьего Всеукраинского конкурса благотворительных проектов «Добро начинается с тебя». Его ключевая тема: «Формирование эффективного механизма возрождения традиций благотворительности, стимулирование развития детских благотворительных инициатив».

К участию в форуме приглашены члены правительства, педагоги, научные работники, представители международных и отечественных благотворительных фондов, общественных организаций, которые имеют опыт детской и молодежной благотворительной деятельности, а также более 350 представителей детских и юношеских коллективов – авторов и участников лучших проектов, поданных на конкурс «Добро начинается с тебя».

Во время Форума состоится презентация образовательных проектов Фонда «Украина 3000», а также презентации лучших проектов – участников конкурса, благотворительных и социальных проектов и программ, направленных на поддержку детских и молодежных благотворительных инициатив, предоставление помощи молодежи и детям.

Традиционно во время форума будут объявлены и награждены победители и лауреаты конкурса «Добро начинается с тебя», а также вручено Почетное отличие «Сияние добра» за весомую поддержку детских благотворительных инициатив и активное участие в их реализации.

Накануне завершила работу Национальная конкурсная комиссия, которая определила победителей и лауреатов конкурса. Также определены лучшие проекты, представители которых приглашены принять участие в Национальном форуме «Добро начинается с тебя», и проекты для награждения дипломами и благодарностями от МБФ «Украина 3000».