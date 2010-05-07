УМС участвует в программе «Мобильная медицина»

Компания УМС (ТМ МТС Украина) УМС включила в телемедицинскую сеть в Украине в рамках пилотного этапа проекта «Мобильная медицина» уже четыре узла. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМС.

Инвестиции компании МТС в пилотный этап проекта составляют 1 млн. грн. Следующим шагом станет распространение полученного опыта по всей территории Украины на уровне областных больниц.

На данный момент телемедицинская сеть объединяет четыре узла: Министерство здравоохранения Украины, Клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, а также Донецкую и Закарпатскую (г. Ужгород) областные больницы.

Компания объявляет о старте комплексной программы «День ветерана», в рамках которой предусмотрено проведение регулярных медицинских консультаций с помощью телемедицинской сети, построенной в рамках проекта «Мобильная медицина». Данный проект реализуется под патронатом Министерства здравоохранения Украины при участии Представительства ООН в Украине.

Реализация программы «День ветерана» станет одним из первых примеров использования возможностей телемедицинской сети, построенной МТС. Программа будет работать на базе Донецкой и Закарпатской (г. Ужгород) областных больниц.

Построенная сеть позволяет сделать более доступной высокоспециализированную медицинскую помощь для жителей областных центров и пациентов, приезжающих на консультацию в областную больницу из отдаленных населенных пунктов, а также повысить качество предоставления медицинской помощи за счет улучшения диагностики.

В рамках празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне МТС также организовывает ряд мероприятий в различных городах Украины. В Днепропетровске, Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии пройдет акция «Звонок фронтовому другу». Оператор установит специальные стенды на главных площадях и улицах городов, где ветераны смогут на протяжении всего праздничного дня позвонить в любой уголок мира и бесплатно пообщаться со своими фронтовым друзьями.

В Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму МТС обеспечит связью (мобильными телефонами, стартовыми пакетами и ваучерами пополнения счета) ветеранов, у которых до сих пор не было возможности вне дома связываться с близкими или вызвать скорую помощь. МТС окажет материальную помощь ветеранским организациям в Одессе, Полтаве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге и Кировограде.

Справка УНИАН. Проект «Мобильная медицина» реализуется компанией МТС совместно с Министерством здравоохранения Украины при участии Представительства ООН в Украине. 1 октября 2009 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Представительством ООН в Украине, Министерством здравоохранения Украины и компанией МТС. Цели проекта: сделать более доступной высокоспециализированную медицинскую помощь для жителей областных центров, а также пациентов, приезжающих на консультацию в областную больницу из отдаленных населенных пунктов и др.

В основе проекта «Мобильная медицина» лежит услуга выделенного доступа в Интернет, которую МТС предоставляет на базе фиксированной оптоволоконной сети.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд.лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.