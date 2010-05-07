«Киевстар» поздравит ветеранов бесплатными звонками

В 22 городах Украины, в местах празднования ветераны смогут бесплатно позвонить фронтовым друзьям из России, Беларуси и Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Киеве акция состоится 9 мая с 10:00 до 17:00 в Парке Славы, где сотрудники «Киевстар» будут поздравлять ветеранов и помогать звонить близким. Точную информацию о ближайших местах проведения акции «Звонок фронтовому другу» можно узнать на сайте «Киевстар».

В рамках благотворительной инициативы «Для людей, для страны!» шестой год компания «Киевстар» оказывает поддержку 10 подшефным гериатрическим центрам, в которых проживают около 3,5 тыс. одиноких пожилых людей, а также адресную помощь около 1000 ветеранам по всей Украине.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 22 млн. чел. (по состоянию на 01.04.2010). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным интернет «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.