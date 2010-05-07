Beeline 8 и 9 мая ветеранам ВОВ предоставит по 10 бесплатных минут

В День Победы единый оператор связи Beeline (ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком») проведет традиционную акцию «Звонок однополчанину» для ветеранов Великой Отечественной войны в 19 городах Украины. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

9 мая ветераны Великой Отечественной Войны смогут совершить бесплатный звонок в любой город Украины, России и других стран СНГ. В этот день мобильные группы Beeline, оснащенные средствами связи, будут дежурить в местах сборов ветеранов, городских парках и скверах, где проводятся праздничные мероприятия. Обратившись к такой группе, каждый ветеран сможет бесплатно позвонить как на стационарные, так и на мобильные номера. Всего «Мобильные посты Beeline» будут размещены в 19 городах Украины.

Кроме того, Beeline в очередной рза поддержал инициативу ОАО «Укртелеком», в рамках которой 8 и 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут предоставлены 10 бесплатных минут для звонков с домашних телефонов на мобильные и фиксированные номера телефонов. В частности, 8 и 9 мая звонки ветеранов с фиксированных домашних телефонов на номера мобильной сети Beeline (коды 068 и 039) не тарифицируются.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».