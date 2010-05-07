Героям будут выплачивать пожизненные стипендии

В Госбюджете-2010 предусмотрены средства на выплату пожизненных стипендий украинцам, имеющим звание Героя, в сумме 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА сегодня во время брифинга.

«В Госбюджете впервые предусмотрено 30 млн. грн. на выплату пожизненных стипендий гражданам Украины, которые имеют звание Героя», - отметил он.

По словам министра, на сегодня в Украине проживает 71 Герой Советского Союза, 702 Героя социалистического труда и 109 Героев Украины.

По словам В.НАДРАГИ, сейчас готовится соответствующий указ Президента, которым будет установлена процедура и размер выплаты. «Это будет ежемесячная стипендия, как минимум, в размере около 3 тыс. грн.», - сообщил он.