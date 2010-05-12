Все доплаты по новым соцстандартам будут выплачены до июля

Все доплаты по зарплатам и пенсиям, которые необходимо осуществить с начала года в связи с вступлением в действие новых норм соцстандартов, правительство планирует выплатить до июля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство утвердит график выплат.

«Доплата будет проводиться следующим образом: в мае – за январь и февраль; в июне – за март и апрель», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что доплаты получат более 9,5 млн. пенсионеров и около 1,5 млн. граждан, которые получают госпомощь и компенсации.

«То есть постепенно мы компенсируем то, что люди недополучили от прежней власти», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для обеспечения выплат из бюджета будет выделено 4,4 млрд. грн. и размер пенсий существенно повысится уже с мая т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 5 мая т.г. принял постановление «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере». Кроме того, Кабмин принял постановление, которым определяется порядок пересчета пенсий и социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и инвалидам с детства, начиная с 1 января 2010 года.