Азаров: Кабмин минимум пять раз повысит минимальные зарплаты

Правительство в течение текущего года планирует минимум пять раз повысить минимальные зарплаты и должностные оклады в бюджетной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабмин планирует принять постановление, регулирующее повышение должностных окладов в бюджетной сфере, и уточнил, что, прежде всего, будет повышаться тарифная ставка к должностному окладу для первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

«Как известно, более двух лет эта ставка была заморожена и составляла 545 грн. С 1 апреля этот показатель будет поэтапно повышаться до размера минимальной зарплаты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что повышение должностных окладов будет осуществлено для более 3,5 млн. работников образования, культуры, здравоохранения, науки и т.д.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ сегодня также заявил, что все доплаты по зарплатам и пенсиям, которые необходимо осуществить с начала года в связи с вступлением в действие новых норм соцстандартов, правительство планирует выплатить до июля текущего года.

Кабинет министров Украины на заседании 5 мая т.г. принял постановление «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере». Кроме того, Кабмин принял постановление, которым определяется порядок пересчета пенсий и социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и инвалидам с детства, начиная с 1 января 2010 года.